राजस्थान पुलिस की सघन नाकाबंदी से अपराधियों में हड़कंप, 47 हजार वाहनों की जांच, 274 आरोपी गिरफ्तार

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जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेशभर में चलाए गए दो दिवसीय सघन नाकाबंदी अभियान ने अपराधियों, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया। अभियान के दौरान कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई, जबकि विभिन्न धाराओं में 274 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था वी के सिंह ने बताया कि शनिवार 16 मई को शाम 7 से रात 10 बजे तक भरतपुर, उदयपुर व कोटा रेंज और रविवार 17 मई सुबह 3 से 6 बजे तक बीकानेर, जोधपुर व जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों की व्यापक जांच करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेशभर में कुल 24,573 दोपहिया और 22,531 चौपहिया वाहनों की जांच की गई।
अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, फर्जी या बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 11,504 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की। इनमें 757 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, 1667 बिना हेलमेट चालकों पर, 1484 बिना सीट बेल्ट, 191 मोबाइल पर बात करते वाहन चालक, 1438 संदिग्ध या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन तथा 1017 काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल रही।
अभियान के दूसरे चरण में पुलिस ने अपराधियों, तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करते हुए कुल 274 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 12 प्रकरण आर्म्स एक्ट, 41 आबकारी अधिनियम के, 10 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण तथा 62 अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए। जिसमे 73 अपराधियों को विभिन्न एफआईआर और प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया, जबकि 170 बीएनएसएस के तहत 201 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई में पकड़ा गया।
अभियान के दौरान कई स्थानों पर अवैध हथियार, शराब और संदिग्ध वाहन भी जब्त किए गए। कोटा रेंज में 5 धारदार हथियार, 120 पव्वे देशी शराब, 2 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं 27 वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई। भरतपुर रेंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लीटर अवैध शराब बरामद की और एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत 61 संदिग्ध वाहनों को सीज किया। एडीजी सिंह ने कहा कि अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
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