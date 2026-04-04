Jaipur Husband Murder: पति के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या, बोरे में भरकर शव जलाने की कोशिश, हत्यारोपी पत्नी और बेटा गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान आरोपी महिला ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका पति पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण टिकट बनवाने गया हुआ है और अक्सर मोबाइल साथ नहीं रखता। हालांकि पुलिस को उसके बयान पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अन्य साक्ष्य जुटाए। जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा राज खोल दिया।