Rajasthan Crime: सिद्ध पुरुष बताकर सम्मोहित करने वाली ‘कामटी गैंग’ का पर्दाफाश, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार

पूजा के बहाने पीड़ित से अंगूठी, चेन या घड़ी उतरवाकर एक रुमाल में रखवाते हैं। इसी दौरान उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया जाता है या 'आंखें बंद कर 10 कदम चलने' को कहा जाता है। जब तक पीड़ित की आंखें खुलती हैं, आरोपी गायब हो चुके होते हैं। आरोपी अपनी लग्जरी कार दूर खड़ी करते हैं और वारदात स्थल तक ऑटो से पहुंचते हैं ताकि पुलिस सीसीटीवी में गाड़ी नंबर न पकड़ सके।