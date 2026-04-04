सवाई माधोपुर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़, पैर-पीठ में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

थानाधिकारी राजेश ने बताया कि इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर घायल हंसराज रैगर निवासी बाटोदा साथियों के साथ निवाई क्षेत्र में एक अनाज व्यापारी को लूटने की साजिश रच रहे थे। इसी बीच जयपुर के प्रतापनगर थाना की स्पेशल टीम को उसकी लोकेशन मिली और टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि टेम्पू ने लगातार तीन राउंड गोलियां चलाईं।