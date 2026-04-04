मोबाइल की रोशनी में अश्रुपूर्ण हनुमान चालीसा पाठ

रतलाम. सेवावीर परिवार की ओर से ग्यारह दिवसीय अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया था, इस दौरान अचानक बिजली गुल होने पर वातावरण और भी अलौकिक और भक्तिय हो उठा। सैकड़ों भक्तों ने अपने मोबाइल की रोशनी में अश्रुपूर्ण नेत्रों से चालीसा का पाठ जारी रखा। हर स्वर में भक्ति हनुमान की थी, हर आंख में आंसू यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था।

इतनी भीड़ होने के बावजूद अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम इस ऐतिहासिक आयोजन के माध्यम से भक्तों ने तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया हैं।



हनुमान जन्मोत्सव पर सेवावीर सामाजिक कल्याण समिति की ओर से 23 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक 11 दिवसीय अखंड हनुमान चालीसा पाठ का भव्य एवं दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन ने पूरे नगर को भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया।