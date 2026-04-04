‘सहर्स’ कॉन्फ्रेंस में विक्रम विश्वविद्यालय को मिला नवाचार सम्मान

डिस्ट्रिक्ट P.R.O. दीपक राजवानी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता, लायंस इंटरनेशनल के एरिया लीडर लायन एमजेएफ श्रवण कुमार ने अपने संबोधन से समां बांध दिया। उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में श्रेष्ठ महाकवि कालिदास की रचनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उज्जयिनी की प्राचीन परंपरा सेवा और परोपकार से जुड़ी है। उनके बौद्धिक उद्बोधन को लायन सदस्यों ने खड़े होकर सराहा।