कटनी स्टेशन पर पोटली में मिली नवजात बच्ची की लाश, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रैक किनारे मिला शव

उत्कल एक्सप्रेस के एस-4 कोच में नवजात के मिलने के मामले ने रेल प्रशासन और जीआरपी को अलर्ट कर दिया है। मामले में जीआरपी ने एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए महिला का डीएनए मिलान कराने हेतु जिला अस्पताल में ब्लड सैंपल लिया है। घटना 30 मार्च की है, जब ट्रेन क्रमांक 18478 उत्कल एक्सप्रेस के एस-4 कोच के टॉयलेट में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला था। सूचना मिलते ही जीआरपी ने शिशु को तत्काल सुरक्षित कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। इसी दौरान ट्रेन में एक महिला के अत्यधिक रक्तस्राव की जानकारी मिलने पर जांच तेज की गई। संदेह के आधार पर शहडोल स्टेशन पर महिला और उसके परिजनों को ट्रेन से उतार लिया गया। पूछताछ में महिला ने पहले पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने नवजात को छोडऩे की बात स्वीकार कर ली। जीआरपी ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 93 के तहत मामला दर्ज किया है। जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि महिला ने बताया कि उसने अपने पति के डर के कारण यह कदम उठाया। महिला मूल रूप से सम्बलपुर की रहने वाली है और कुछ समय से अपने माता-पिता के साथ मेरठ में रह रही थी, जिसकी जानकारी उसके परिवार को भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी, वहीं नवजात की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है।