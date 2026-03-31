यातायात थाना कटनी बना MP का हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, सिम्युलेटर रूम और ट्रैफिक पाठशाला की हुई शुरुआत

कटनी. सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देने और आमजन, विशेषकर युवाओं व विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षित करने की दिशा में कटनी यातायात पुलिस ने एक अभिनव पहल की है। सोमवार 30 मार्च को थाना यातायात कटनी में नवनिर्मित ट्रैफिक पाठशाला एवं अत्याधुनिक सिम्युलेटर रूम का भव्य शुभारंभ किया गया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि कटनी का यातायात थाना मध्यप्रदेश का पहला ऐसा थाना बन गया है, जहां जन-सहयोग से इस प्रकार की हाईटेक सुविधा विकसित की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस परियोजना को एक निजी कंपनी के सहयोग से साकार किया गया है। इस अवसर पर सतेन्द्र सिंह एवं प्रियव्रत विश्वास थाना प्रभारी राहुल पांडेय आदि मौजूद रहे।