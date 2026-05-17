राहगीरी-डे बना जनजागरण का अभियान, स्वच्छता और फिटनेस के रंग में रंगा कटनी

तेज संगीत की धुनों पर आयोजित जुंबा सत्र में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। राहगीरी-डे की खास बात ये रही कि, यहां मनोरंजन के साथ-साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रभावी तरीके से दिया गया। नुक्कड़ नाटक, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध, वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर आयोजित जागरूकता गतिविधियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, इको ब्रिक्स और अनुपयोगी कपड़ों से तैयार थैलों के स्टॉल रीसायकल से सृजन की सोच को मजबूत करते नजर आए।