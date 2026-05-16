ब्रिटिशकाल के जर्जर बांधों के भरोसे खेती, 28 में गंभीर समस्या, किसानों के सपने बहा रहीं नहरें, रिपोर्ट में खुलासा

बालमीक पांडेय @ कटनी. जिले में किसानों की तकदीर बदलने और सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जिले के अधिकांश बांध और नहरें खुद बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हालत यह है कि जिले के 91 जलाशयों में से 28 बांध जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जो ब्रिटिश काल के हैं। दिल्ली की सीडीएसई डेम सेफ्टी टीम द्वारा निरीक्षण के बाद इन बांधों की खराब स्थिति पर मुहर भी लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुधार कार्य ठप्प है।

जल संसाधन विभाग की सबसे बड़ी मजबूरी बजट की कमी है। विभाग को सालाना मात्र 25 लाख रुपए का बजट मिल रहा है, जो इतने बड़े स्तर पर मरम्मत कार्यों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। कई बांध सौ साल से अधिक पुराने हो चुके हैं और उनकी दीवारों से लेकर नहरों तक में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं।