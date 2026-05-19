MP के इस जिले में 566 करोड़ की सिंचाई परियोजना से बदलेगी 27 गांवों की तस्वीर व किसानों की तकदीर

बालमीक पांडेय @ कटनी. विजयराघवगढ़ और बरही क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी बरही सूक्ष्मदाब उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। करीब 566.92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से क्षेत्र के 27 गांवों के लगभग 20 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। विभाग द्वारा अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

परियोजना के तहत घंघरौंटा गांव के पास महानदी से लिफ्ट माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से नहर में पानी लाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। लंबे समय से बारिश पर निर्भर किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सिंचाई सुविधा बढऩे से क्षेत्र में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान साल में दो से तीन फसलें लेने में सक्षम हो सकेंगे। बता दें कि घंघरौटा गांव महानदी से लगा हुआ है व बाणसागर डूब क्षेत्र में शामिल है।