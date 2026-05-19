स्वच्छता रैकिंग में टॉप-3 और 5 स्टार सर्टिफिकेट की तैयारी, ‘हमारा शहर कितना साफ’ नब्ज टटोली दिल्ली की टीम

कटनी. मई माह के इसी सप्ताह व दूसरे पखवाड़े में कभी भी दिल्ली की टीम सफाई व्यवस्था की नब्ज टटोलने के लिए पहुंच सकती है। इस बार स्वच्छता रैकिंग में टॉप-3 और 5 स्टार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नगर निगम की टीम आखिरी दिनों में खूब जद्दोजहद कर रही है। शहर के 45 वार्डों में सफाई को लेकर फोकस चल रहा है। नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी एक ओर जहां क्रॉस चेक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त भी गली-गली सफाई का जायजा लेकर व्यवस्थाएं दुरस्त कर रही हैं। हालांकि हमारा शहर वाकई कितना साफ है यह दिल्ली का स्वच्छता सर्वेक्षण टीम देखेगी।

उल्लेखनीय है कि 2024 के स्वच्छता सर्वेक्षण की 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार कटनी शहर स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर की रैकिंग में 8 व स्टेट की रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया था। अब टॉप-3 व बेहतर पेयजल के साथ 5 स्टार सर्टिफिकेट के लिए तैयारी जारी है। बता दें सर्वेक्षण के लिए शहर की 20 प्रतिशत जनता का फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि सर्वेक्षण में बेहतर नंबर पाने के लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कर दिया गया है। रात में भी सफाई कराई जा रही है। लोगों को भी अलग-अलग कचरा देने कहा जा रहा है।