रेगिस्तान में स्टोरीटेलिंग टूर का बढ़ता ट्रेंड.. करा रहे इतिहास की अनुभूति

वरिष्ठ गाइड पदमसिंह राठौड़ के अनुसार, पहले केवल तारीख और घटनाएं बताने से पर्यटक जल्दी ऊब जाते थे, लेकिन अब घटनाओं को कहानी के रूप में जोड़ने से वे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। गाइड नरेन्द्र छंगाणी बताते हैं कि सोशल मीडिया से प्रेरणा लेकर आवाज, भाव-भंगिमा और संवाद शैली के जरिए प्रस्तुति को आकर्षक बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटक वीडियो बनाकर अनुभव साझा करते हैं। गाइड महेन्द्रसिंह तंवर के अनुसार, स्टोरीटेलिंग से टूरिज्म में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ रहा है और पर्यटक स्थान को महसूस करने लगते हैं। इसी तरह अनिलसिंह भाटी का कहना है कि अभिनय और लोकभाषा के उपयोग से टूर अब एक लाइव अनुभव बन गया है, जिसमें पर्यटक केवल दर्शक नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।