हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभायात्रा, बड़ी संख्या मे श्रद्धालुओं की रही भागीदारी

चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णनगरी में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पुराने बिजलीघर परिसर स्थित गजटेड हनुमान मंदिर में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति के संयोजक ग्वालदास मेहता ने बताया कि सुबह 9:30 बजे गड़ीसर चौराहे से शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभायात्रा में सजे-धजे ऊंट-घोड़े, पारंपरिक परिधान में मंगल कलश धारण किए बालिकाएं और विभिन्न देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। डीजे और बैंड की धुनों के बीच श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते और जय श्री राम के उद्घोष लगाते आगे बढ़ते रहे। शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण हनुमानगढ़ से आई सरदार बैंड और खाजूवाला, बीकानेर की बंजारा बीन टीम रही। राम के रूप में भागीरथ चुयल, लक्ष्मण के रूप में मनोहर मीणा और हनुमान के रूप में विजयसिंह मोयल की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टीकम और थिरपाल गर्ग ने भुजदंड और तलवार से शौर्य प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। विधायक छोटूसिंह भाटी के सानिध्य में निकली शोभायात्रा गड़ीसर चौराहे से गुलासतला रोड, आसनी रोड, गोपा चौक, सदर बाजार और गांधी चौक होते हुए हनुमान चौराहे से मंदिर परिसर पहुंची।