समूह से बिछुड़कर वतन वापसी नहीं कर पाई छह कुरजां, खेतोलाई तालाब के पास कर रही विचरण

इस अवधि में मध्य एशिया में बर्फबारी होती है। ऐसे में कुरजां के लिए मौसम अनुकूल नहीं रहता है और भोजन नहीं मिल पाता है। इस कारण कुरजां देश में प्रवास करती है। इस वर्ष क्षेत्र के लाठी के पास डेलासर, सोढ़ाकोर, धोलिया, रासला, देगराय, खेतोलाई सहित कई तालाबों पर सैकड़ों की तादाद में कुरजां ने पड़ाव डाला था। वन्यजीवप्रेमी पंकज विश्नोई ने बताया कि खेतोलाई गांव के पास जलस्त्रोतों पर सैकड़ों कुरजां ने पड़ाव डाला था। मार्च माह के शुरुआती दिनों में कुरजां ने उड़ान भरना शुरू कर दिया था। मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक अधिकांश कुरजां वतन वापसी के लिए यहां से निकल चुकी है। गुरुवार को खेतोलाई गांव के पास स्थित सिलोतरा तालाब पर छह कुरजां नजर आई है। ये कुरजां अपने समूहों से बिछुड़ गई है और वतन वापसी के लिए उड़ान नहीं भर सकी है।