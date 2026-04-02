जैसलमेर बरडाना गांव: मृत्यु भोज पर सिर्फ एक मिठाई, विवाह समारोह में फिजूल खर्च रोकने और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की ली शपथ

बैठक में उपस्थित सभी पंचों और ग्रामीणों ने शपथ ली कि वे लिए गए इन निर्णयों का पालन करेंगे और आने वाली पीढ़ी को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने के लिए प्रेरित करेंगे। किशनसिंह भाटी ने कहा कि बदलते समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाज को भी अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है, तभी वास्तविक विकास संभव है। वहीं, सुनीता भाटी ने युवाओं से समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने, नशे से दूर रहने और सामाजिक कार्यक्रम सादगी से आयोजित करने का उपस्थित जनों से आह्वान किया। बैठक में सर्व समाज की सक्रिय भागीदारी रही।