Bhilwara News: गैस-पेट्रोल की किल्लत के फेक वीडियो बनाने पर 11 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर गैस और पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह फैलाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो, पुलिस ने इस मामले में 11 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों में डर और भ्रम फैलाने के लिए भ्रामक वीडियो बनाए और शेयर किए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों से माफी मंगवाकर उसका वीडियो भी जारी किया है।