पोकरण: हर्षोल्लास के साथ मनाया हनुमान जन्मोत्सव, मंदिरों में चढ़ाया रोटे का प्रसाद

कस्बे के फलसूंड रोड स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांकना हनुमान मंदिर में इस वर्ष 351 किलो गेहूं के आटे का एक रोट बनाकर प्रसाद चढ़ाया गया। इसे दो दिन पूर्व अंगारों में सिकने के लिए रखा गया था। इस रोटे का करीब 10 क्विंटल का चूरमा बनाया गया। जिसका प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालुओं में प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर में प्रतिमा पर बागा किया गया व पूजा-अर्चना कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार सालमसागर तालाब स्थित हनुमान मंदिर में भी 351 किलो गेहूं के आटे का रोटे का प्रसाद चढ़ाया गया। साथ ही दिनभर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर शाम को करीब 1000 किलो चूरमे की प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक रोशनी व फूल मालाओं से सजाया गया। शाम को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मेले का आयोजन हुआ।