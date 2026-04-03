 अब तक 67 जिला कलक्टर में से 4 ही महिला, दो पूरा नहीं कर पाई छह माह का कार्यकाल

कलक्टर के लिए जैसलमेर में औसत कार्यकाल एक वर्ष माना जाता है, लेकिन फटाफट कलक्टर बदलने का सिलसिला वर्ष 2018 के बाद एकबारगी थमा था। वर्ष 2012 के बैच के आइएएस नमित मेहता ने 18 महीनों से ज्यादा समय तक कलक्टरी की। उनसे पहले विश्वमोहन शर्मा, मातादीन शर्मा व कैलाशचंद मीना सभी अधिकाधिक एक वर्ष तक यहां टिके। ओमप्रकाश कसेरा और अनुपमा जोरवाल तो चंद महीनों तक ही इस सीमांत जिले के कलक्टर रह पाए। हाल में स्थानांतरित प्रतापसिंह इस हिसाब से कहीं अधिक समय तक काम कर पाए। कलक्टर के तौर पर सत्यनारायण गुप्ता, एचसी देराश्री और अम्बरीश कुमार को 4-4 माह, केशव पुरी को 5 और बन्नेसिंह को 6 माह जैसलमेर में कलक्टर रहने का अवसर मिला। कार्य के लिहाज से इनका कार्यकाल भी काफी कम माना जाता है। वहीं ऐसे ही डॉ. एलके पंवार 3 वर्ष, प्रतापसिंह 27 माह, सज्जननाथ मोदी 25, पीएल अग्रवाल व एनएल मीना 23-23, पुरुषोत्तम अग्रवाल व सुधांश पंत 21-21, महेंद्र कुमार व्यास, ललित कोठारी व अशोक जैन 20-20 और एमके खन्ना 19 माह कलक्टर रहे।