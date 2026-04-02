जैसलमेर प्रशासन में बदलाव, अनुपमा जोरवाल होगी नई जिला कलक्टर

जैसलमेर. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गफूर भट्टा में बुधवार को शहरी क्षेत्र सेक्टर की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निखिल शर्मा ने सभी चिकित्सा अधिकारियों, जीएनएम, एएनएम और आशा सहयोगिनियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में आउटरीच मोबाइल एप के माध्यम से सर्वे कार्य को शत प्रतिशत ऑनलाइन सुनिश्चित करें। बैठक में टीकाकरण अभियान के तहत वंचित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित करने, एनसीडी स्क्रीनिंग समय पर पूर्ण करने और 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पीसीटीएस और एचएमआइएस पोर्टल पर समय पर दर्ज करने, जननी सुरक्षा योजना और लाड़ो योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना के तहत अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड का सही संधारण करने, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच समय पर कराने तथा टीबी स्क्रीनिंग और निक्षय आईडी बनाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक में डीपीओ विजयसिंह और नरेंद्र कुमार सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।