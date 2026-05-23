जैसलमेर संडे बोल: आपकी आवाज- आज का सवाल

गर्मी की छुट्टियां बच्चों में जिम्मेदारी और संस्कार विकसित करने का भी अच्छा समय है। उन्हें घर के छोटे-मोटे काम, पौधरोपण, जल संरक्षण और सामाजिक गतिविधियों से जोडऩा चाहिए। गांव या रिश्तेदारों के यहां जाने से बच्चों को पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ मिलती है। यदि छुट्टियों का संतुलित उपयोग किया जाए तो यह समय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।