साबरमती रेल कनेक्टिविटी से पश्चिमी राजस्थान के विकास इंजन को नई गति

पश्चिमी राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद साबरमती–जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक कर दिया गया है। नियमित संचालन शुरू होने के साथ अब यह सेवा केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन, व्यापार और सीमावर्ती अर्थव्यवस्था के लिए नए कॉरिडोर के रूप में देखी जा रही है। रेल नेटवर्क का प्रभाव केवल यात्रियों के आवागमन तक सीमित नहीं रहता। जहां सड़क और रेल कनेक्टिविटी मजबूत होती है, वहां निवेश, बाजार और रोजगार गतिविधियां भी तेजी पकड़ती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र रामदेवरा, फलोदी और जैसलमेर के लिए इस विस्तार को उसी नजरिये से देखा जा रहा है।