सोशल मीडिया दौर में रिश्तों का ढांचा बदला, भाईचारे की नई तस्वीर उभरी

कुछ वर्ष पहले तक भाई-बहनों और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों की मजबूती का पैमाना साथ बैठकर बातचीत, त्योहारों की मुलाकात और साझा समय हुआ करता था। अब तस्वीर बदल चुकी है। जन्मदिन की शुभकामनियों से लेकर पारिवारिक बातचीत तक का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिमटता जा रहा है।सोशल प्लेटफॉर्म ने दूरी कम की है, लेकिन संबंधों की प्रकृति में भी बदलाव दर्ज हुआ है। पहले रिश्ते परिस्थितियों और पारिवारिक ढांचे पर आधारित होते थे, अब रुचि, समय और सुविधा भी बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं।