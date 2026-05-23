गर्मी से फिर दहका थार, जैसलमेर @ 45.9, प्रदेश में सबसे गर्म

भीषण गर्मी के चलते सबसे अधिक परेशानी राहगीरों, दिहाड़ी मजदूरों और यातायात कर्मियों को उठानी पड़ी। दोपहर के समय गर्म हवा के थपेड़े मानो आग बरसा रहे थे। कई स्थानों पर लोग छांव और ठंडे पानी की तलाश करते नजर आए। शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर रखे हुए शीतल पानी के कैम्पर लोगों के लिए राहत का सबब बने हुए हैं। गर्मी से इंसानों के साथ पशु-पक्षी भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सकों ने भी तेज गर्मी को देखते हुए दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सिर ढंककर रखने की सलाह दी है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। तेज गर्मी और लू का दौर फिलहाल जारी रहने के संकेत हैं। ऐसे में आमजन को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की जा रही है।