फिर बढ़ी तेल कीमतों से महंगाई दबाव और गहराने की आशंका

शहर में तेल के बढ़ते दामों से निजी वाहन उपयोग करने वाले लोग भी परेशान नजर आए। नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि हर महीने ईंधन पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि आय में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही। इससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है और अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। जानकारों के अनुसार यदि ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही तो इसका असर बाजार की समग्र महंगाई पर दिखाई देगा। परिवहन लागत बढऩे से वस्तुओं की सप्लाई चेन महंगी होगी और इसका भार अंतत: उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। ऐसे में आमजन को आने वाले समय में और अधिक आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है।