Video: सौंदर्यीकरण की राह में इन्हें बिसराया…एयरफोर्स चौराहा और बस स्टैंड सर्किल अब भी उपेक्षित

जैसलमेर. पर्यटन नगरी जैसलमेर में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर पिछले कुछ समय से नगरपरिषद और नगर विकास न्यास की ओर से विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। विशेष रूप से गड़ीसर चौराहा से लेकर सम मार्ग तक के प्रमुख चौराहों और सर्किलों को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। कहीं आकर्षक स्थापत्य तैयार किए गए हैं तो कहीं रोशनी, लैंडस्केपिंग और पारंपरिक कला के माध्यम से शहर की पहचान को उभारने का प्रयास किया गया है। कई स्थानों पर कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर काम प्रगति पर हैं। इसके बावजूद इसी मुख्य मार्ग पर स्थित दो महत्वपूर्ण स्थल, एयरफोर्स चौराहा और किशनसिंह भाटी बस स्टैंड सर्किल अब भी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं।