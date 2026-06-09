इतिहास अलमारियों में कैद, डिजिटल दौर में विरासत की सुरक्षा पर सवाल

सवाल यह है कि क्या ये धरोहरें आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच पाएंगी? अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस केवल दस्तावेजों का उत्सव नहीं, बल्कि रिकॉर्ड संरक्षण की वास्तविक स्थिति को परखने का अवसर भी है। राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है जहां हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज सरकारी अभिलेखागारों में संरक्षित हैं। बावजूद इसके, डिजिटाइजेशन की गति और स्थानीय स्तर पर संरक्षण व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां मौजूद हैं।