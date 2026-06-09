Video: रामदेवरा: रेलवे स्टेशन में टिकट कार्यालय की छत का मलबा गिरा, बाल-बाल बचा स्टाफ

पोकरण. सांकड़ा थाना क्षेत्र के भैंसड़ा गांव में एक स्वर्णकार की दुकान व मकान में हुई चोरी की बड़ी घटना का पांच दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। गौरतलब है कि जोधपुर ग्रामीण के चौमू थानांतर्गत देवातू निवासी चेतन कुमार सोनी भैंसड़ा गांव में सोने-चांदी की दुकान करते है और यहीं निवास करते है। गत दिनों अज्ञात चोरों ने दुकान व मकान में धावा बोला। चोरों ने घर में रखी तिजोरी चोरी कर ली और घर व दुकान से सोने के नेकलेस, बाजूबंद, हथफूल, कंठी, शीशफूल, मंगलसूत्र, कानों के पत्ते, आड, डोरा आदि आभूषण और चांदी के करीब दो किलो के वजन के पायल व बिछिया चुरा लिए। साथ ही यहां खड़ी कार, कार में रखे 50 हजार रुपए भी चोरी कर ले गए। अगले दिन चोरी की जानकारी हुई तो इधर-उधर तलाश की। गांव से कुछ दूर टूटी हुई तिजोरी और कार मिल गई। जबकि आभूषण व नकदी गायब थे।