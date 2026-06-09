Video: मोहनगढ़ में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर 13 से उग्र आंदोलन की चेतावनी

भणियाणा. ग्राम पंचायत बारठ का गांव में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। लगातार हो रही जल बर्बादी को लेकर ग्रामीणों में रोष है तथा संबंधित विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज की समस्या से ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन बहुमूल्य पेयजल लगातार बर्बाद हो रहा है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल संरक्षण तथा प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर जल जीवन मिशन का संचालन कर रही है, लेकिन संबंधित जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण योजना के मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि समय पर मरम्मत नहीं होने से न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि ग्रामीणों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।