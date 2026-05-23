डांडेवाला फील्ड में गैस खोज से राजस्थान की ऊर्जा क्षमता को मिला बड़ा बल

भारत लंबे समय से तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में घरेलू स्तर पर नए गैस भंडारों की खोज और उत्पादन शुरू होना ऊर्जा सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस उपलब्धि पर ऑयल इंडिया की टीम को बधाई देते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसी खोजें इस लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान करती हैं।