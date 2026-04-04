नाचना क्षेत्र में ओलों की चादर बिछी, कई इलाकों में बेमौसम की बारिश से किसानों का नुकसान

जिले में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान होने की सूचना है। संबंधित क्षेत्रों में जीरा और इसबगोल की फसल को नुकसान होने की आशंका है। जीरा की फसल में ओलों की मार से दाने झड़ गए। वहीं नमी और ओलों से इसबगोल की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि फसल की कटाई होने वाली थी, जबकि कुछ किसानों ने फसल काटकर खेतों में रखी थी। अचानक आई बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इससे पहले मौसम विभाग ने जैसलमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। अब भी तेज आंधी और मेघगर्जना के साथ ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।