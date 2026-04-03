Rain in Rajasthan: राजस्थान में मौसम ने मारी पलटी, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

एक तरफ जहां शहरवासी इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। वहीं, अन्नदाता के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में गुरुवार रात हुई तूफानी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की पकी हुई फसलें खेतों में बिछ गई हैं। कटाई के समय हुई इस बेमौसम बरसात से अनाज की गुणवत्ता खराब होने और पैदावार घटने की आशंका है।