जनगणना प्रशिक्षण का समापन, फील्ड ट्रेनर्स ने किया मॉक प्रैक्टिस

भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत जिले में व्यापक स्तर पर मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला संयोजक कमलेश उइके ने बताया कि शनिवार को जिले के नौ मंडलों में प्रशिक्षण सत्र सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। पांच अप्रेल को राममंदिर, पातालेश्वर एवं सारना मंडलों का प्रशिक्षण जिला भाजपा कार्यालय, छिंदवाड़ा में सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चावलपानी मंडल का प्रशिक्षण चावलपानी में तथा तामिया मंडल का प्रशिक्षण सामुदायिक मंगल भवन, तामिया में संपन्न होगा। वहीं अमरवाड़ा नगर, सिंगोड़ी, सुरलाखापा एवं बटकाखापा मंडलों का प्रशिक्षण श्री तुलसा होटल, अमरवाड़ा में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में चौरई नगर एवं चौरई ग्रामीण मंडलों का प्रशिक्षण अन्नपूर्णा लॉन, चौरई में तथा चांद मंडल का प्रशिक्षण वर्ग चंद्रवाटिका लॉन में संपन्न होगा।