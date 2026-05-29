बंद खदान के तालाब में डूबे दोनों नाबालिग के शव मिले, चौरई के बेलखेड़ा में डूबे एक नाबालिग का शव मिला दूसरे की तलाश जारी

जुन्नारदेव थाना के डुंगरिया पुलिस चौकी क्षेत्र में बुधवार शाम को दोस्त का जन्मदिन मनाने गए एक ही गांव के दो किशोर तालाब में डूब गए, जिनके शव पुलिस ने गुरुवार को तालाब से बरामद किए है। ग्राम तराक के एक दर्जन नाबालिग बुधवार दोपहर कोठिदेव में ओपन कास्ट बंद कोयला खदान के पास दोस्त विकास बानवंशी का जन्मदिन मनाने गए थे। तालाब की गहराई अधिक होने से चार किशोर पानी में डूबने लगे। दो किसी तरह से तालाब से बाहर निकल गए, लेकिन दो किशोर ग्राम-तराक निवासी राजा पिता मनोहर बानवंशी (16) एवं आयुष पिता बल्लू जावरे (17) डूब गए। सूचना पर बुधवार शाम को पुलिस पहुंची तथा तलाश शुरू की गई लेकिन रात तक सफलता नहीं मिल पाई थी। गुरुवार सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया, जिसके बाद सुबह के समय राजा तथा दोपहर में आयुष का शव तालाब से बाहर निकाला गया।