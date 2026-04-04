एआइ से लैस हुआ केसी जनरल अस्पताल

राज्य के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं पहले से ही विस्तार के दौर में हैं और इस तरह की तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा। नई प्रणाली चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों को सटीक डेटा उपलब्ध कराएगी, जिससे उपचार की गुणवत्ता में सुधार होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक बनेगी।एआइ आधारित इस पहल से डायलिसिस देखभाल के मानकों को नई दिशा मिलेगी और भविष्य में इसे अन्य सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जा सकता है।