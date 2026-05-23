कर्नाटक कांग्रेस में CM के बाद अब मंत्री पद को लेकर कलह तेज? सिद्धारमैया के करीबी ने हाई कमान को दिया सीधा संदेश

उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए विधायकों का अपनी बात रखना गलत नहीं है। मंत्री तिम्मापुर ने बागलकोट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा- विधायक अपनी आकांक्षा जाहिर करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मंत्री बनना चाहना अपराध नहीं है। हाईकमान सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा।