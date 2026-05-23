‘बदलाव के लिए दिया था वोट’, मां ने 10 साल की बच्ची का शव लेने से पहले तमिलनाडु के CM विजय से कर दी डिमांड

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दर्दनाक और अमानवीय बताया। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है।