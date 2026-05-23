पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर देश में सियासी पारा चरम पर, विपक्षी पार्टियों का सरकार पर तंज तो बीजेपी नेता दे रहे वैश्विक संकट की दुहाई



पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कई मायनों में इसलिए गिर रही है, क्योंकि सरकार पिछले 10 सालों में AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो काम उसे करना चाहिए था, वह करने में नाकाम रही। अब, इसी वजह से रुपये की कीमत गिर रही है। पेट्रोल, डीजल और दूसरी जरूरी चीजें सब महंगी होती जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे जोड़ा कि सरकार को जनता में भरोसा जगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ मीठी-मीठी बातें कर रही है, तो सरकार को गंभीर होने की जरूरत है।