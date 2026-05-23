खुले में कुर्बानी और गोहत्या पर होगा एक्शन! बकरीद को लेकर बावनकुले की चेतावनी से मची हलचल

इस बीच, बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे ईदुल-जुहा पर गाय की कुर्बानी न दें। अंसारी ने सरकार से मांग की है कि गाय को आधिकारिक तौर पर भारत का 'राष्ट्रीय पशु' और 'राष्ट्रीय विरासत' घोषित किया जाए, ताकि गोहत्या और मॉब लिंचिंग जैसी हिंसक घटनाओं पर हमेशा के लिए लगाम लग सके। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'भारत में हिंदू भाई गाय को 'गोमाता' मानते हैं। मुसलमानों को देश के कानून और इस श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए और गोहत्या से पूरी तरह दूर रहकर गायों की सेवा करनी चाहिए।'