Meenakshi Natarajan: राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बवाल मचाने पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस ​को घेरा

सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले की परतों को खोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार ने जानबूझकर अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई। उन्होंने बताया कि यह मामला तेलंगाना की ही एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा वहां के एक स्थानीय पार्टी नेता पर शोषण के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन राज्य प्रभारी होने के नाते मीनाक्षी नटराजन को भी पक्षकार बनाया गया था। चुनावी नियमों के तहत हर उम्मीदवार को अपने सभी मुकदमों की पारदर्शिता से जानकारी देनी होती है। त्रिवेदी ने सवाल दागा कि जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने कोर्ट से इस केस के बंद होने का लिखित दस्तावेज क्यों नहीं लिया? क्या कांग्रेस ने अपनी तय हार को देखकर जानबूझकर ऐसा दोषपूर्ण फॉर्म भरा?