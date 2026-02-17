Madhya Pradesh Budget : कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने उठाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, भाजपा ने दिया रिएक्शन

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि, गाय को लेकर अशासकीय संकल्प विधानसभा में लगाया है। हिंदू धर्म गाय को माता मानता है। उन्होंने कहा कि, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। यही नहीं, गाय की मौत पर विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। आतिफ ने ये भी कहा कि, चमड़े का व्यापार भी बंद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि, साल 2017 में उनके पिता ने भी लगाया था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और बहुमत के कारण संकल्प पारित नहीं हो सका था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।