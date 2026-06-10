HD Deve Gowda: ‘NDA के साथ मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक रहेगा’, राज्यसभा सीट विवाद पर देव गौड़ा ने तोड़ी चुप्पी

93 साल के देव गौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के बीच संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी हैं। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों से मेरे प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं। मैंने हमेशा उनके नेतृत्व का समर्थन किया है। मैंने स्वयं कुमारस्वामी को सलाह दी थी कि उन्हें मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरा उनके साथ रिश्ता किसी राज्यसभा सीट के लिए नहीं है।