Rajya Sabha Polls: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस का विरोध, भाजपा की तीनों सीटें तय

Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में मंगलवार को नामांकन पत्र में लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाने के कारण मध्यप्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया। इससे राज्य में चुनाव वाली सीटोंं पर भाजपा के दो उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल के साथ तीसरे प्रत्याशी महेश केवट की जीत भी तय हो गई। अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध जताया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन सदन के सामने धरना दिया तो रात को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल आदि चुनाव आयोग पहुंचे। वहां किसी के नहीं मिलने पर नेताओं ने धरना दिया। आयोग ने बुधवार दोपहर कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय दिया है।