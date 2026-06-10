Rajya Sabha Election: 4 साल के लिए बीजेपी से निकाले गए थे महेश केवट, अब राज्यसभा पहुंचने की राह लगभग साफ

हालांकि, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनाव आयोग में चुनौती देगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 11 जून दोपहर 3 बजे तक है। ऐसे में यदि कांग्रेस को इस अवधि के भीतर चुनाव आयोग या अदालत से कोई राहत मिलती है, तो मौजूदा चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और मुकाबला फिर से दिलचस्प हो सकता है।