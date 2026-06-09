Rajya Sabha Election: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होते ही दिल्ली में बवाल, चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के दिग्गज

पायलट ने कहा, "हमारे उम्मीदवार का चुनाव बिना किसी आधार के रद्द कर दिया गया। लोकतंत्र में अगर हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे?" अदालत का रुख करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी। पायलट ने पूरे घटनाक्रम को 'लोकतंत्र की खुली हत्या' बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और निष्पक्ष फैसला देना चाहिए।