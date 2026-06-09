Rahul Gandhi: ‘पीएम नरेंद्र मोदी की नाकामियों का बोझ गरीब जनता उठा रही, लूट का मॉडल चला रही सरकार’, राहुल गांधी ने सरकार से किये तीखे सवाल



अपने सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखते हुए राहुल गांधी ने उठाये हैं। उन्होंने लिखा कि 2 सालों की गरीब-विरोधी आर्थिक नीतियों और बेकार विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहां लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुएं की तरफ धकेल दिया गया है। आगे उन्होंने लिखा कि उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दिया गया। उसपर पिछले 3 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 89 बढ़ा दिया गया। मतलब, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सवाल से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि प्रवासी मजदूरों की जीवनरेखा, 5 किलो का सिलेंडर भी 323 रुपया महंगा कर दिया। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बचाएगा क्या?