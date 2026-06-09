TMC में टूट पर विपक्ष के सवालों से घिरी बीजेपी: किसी ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, तो कोई बोला- ‘यह उनकी पुरानी चाल’



आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। टीएमसी में टूट होने पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का गला घोंटने की परंपरा शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की यह परंपरा रही है,डराना-धमकाना और पार्टियों को तोड़ना। लंबे समय से यह तरीका वह अपना रही है। यही तरीका अब TMC के साथ अपनाया जा रहा है। वे बंगाल में पहले ही 60 विधायकों को तोड़ चुके हैं और अब सांसदों को निशाना बना रहे हैं। जो सांसद और विधायक टीएसमी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़े और जीते, उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अंत में जोड़ा कि आखिरकार, आप टीएमसी के चुनाव चिह्न और ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव जीते थे। अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस्तीफा देना ही होगा।