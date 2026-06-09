Mamata Banerjee: कोलकाता में ममता बनर्जी के घर पहुंची CID, खुद दिल्ली में सोनिया गांधी से कर रहीं मुलाकात



आपको बगता दें कि अभिषेक बनर्जी द्वारा फर्जी साइन कराने के मामले में CID जांच कर रही है। पार्टी के बागी विधायकों ने स्पीकर को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी के लेटरहेड पर तैयार किए गए उस प्रस्ताव में फर्जी साइन किए गए थे, जिसमें शोभनदेव को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की बात कही गई थी। उनका दावा था कि इन कथित नकली हस्ताक्षरों के पीछे अभिषेक बनर्जी की भूमिका है। मीडिया जानकरी के अनुसार CID अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के नोटिस के जवाब में अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि संबंधित विधायकों के हस्ताक्षर 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित टीएमसी के केंद्रीय कार्यालय में इकट्ठे किए गए थे। यह कार्यालय ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास परिसर के भीतर ही मौजूद है।