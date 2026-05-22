दिल्ली में बकरीद पर गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित, कपिल मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सड़क, गली, बाजार और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कोई खुले में कुर्बानी करता मिला तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि ऐसी चीजों से कानून व्यवस्था और सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को त्योहार के दौरान पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बकरीद शांतिपूर्वक मनाएं और नियमों का पालन करें।