21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

flight ticket prices: फ्यूल रेट में कटौती के बाद क्या सस्ती होंगी दिल्ली-मुंबई फ्लाइट्स? यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Delhi Maharashtra ATF Tax: दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने हवाई ईंधन पर वैट घटाकर 7% कर दिया है। इस फैसले से संकट से जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों को भारी राहत मिलेगी और यात्रियों पर भी महंगे टिकट का बोझ नहीं बढ़ेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 21, 2026

Delhi Maharashtra ATF VAT Cut Air Ticket Prices

photo ani

Air Ticket Prices India: दुनियाभर में चल रहे तनाव और महंगे होते कच्चे तेल के बीच भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। देश के दो सबसे बड़े हवाई अड्डों वाले राज्यों दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट को भारी कटौती के साथ सिर्फ 7% कर दिया है। यह फैसला 15 मई से अगले छह महीनों के लिए लागू किया गया है। चूंकि किसी भी एयरलाइन को चलाने के कुल खर्च में लगभग 40% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है, इसलिए इस कदम से विमान कंपनियों को अपने घाटे से उबरने और टिकट की कीमतों को काबू में रखने में बड़ी मदद मिलेगी।

सरकारों को होगा करोड़ों का नुकसान

दिल्ली सरकार ने ईंधन पर वैट को 25% से घटाकर 7% किया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इसे 18% से कम करके 7% पर ला दिया है। इस अस्थायी छह महीने के फैसले से दिल्ली सरकार को लगभग ₹985 करोड़ और महाराष्ट्र सरकार को ₹550 से ₹600 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि, दिल्ली और मुंबई देश के सबसे बड़े एविएशन हब हैं, इसलिए इस कटौती का सीधा सकारात्मक असर पूरे देश के हवाई नेटवर्क पर पड़ेगा।

क्या यात्रियों के लिए सस्ते होंगे हवाई टिकट?

आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब फ्लाइट की टिकटें सस्ती होंगी? एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि टिकटों के दाम सीधे तौर पर कम नहीं होंगे, बल्कि यह कदम महंगाई पर ब्रेक लगाने का काम करेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण उड़ानों को लंबे रास्ते तय करने पड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों का खर्च पहले ही बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में एयरलाइंस इस बचत का उपयोग अपने मौजूदा घाटे की भरपाई करने और टिकटों की कीमतों को एक स्तर पर रोकने के लिए करेंगी। यानी, आपकी जेब पर अचानक से बढ़ने वाला भारी-भरकम बोझ टल जाएगा।

वैट घटने से विमानन क्षेत्र को क्या फायदे होंगे?

कंपनियों का खर्च घटेगा
ईंधन पर टैक्स कम होने से एयरलाइंस का रोजाना का ऑपरेटिंग खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा।

घरेलू उड़ानों को सीधी राहत
भारत के भीतर उड़ान भरने वाली घरेलू फ्लाइट्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

अचानक दाम बढ़ने पर रोक
आने वाले समय में जो हवाई टिकट बहुत ज्यादा महंगे होने वाले थे, उन पर अब लगाम लगेगी।

संकट के समय बड़ा सहारा
युद्ध और महंगे कच्चे तेल के इस वैश्विक संकट में डूबते विमानन उद्योग को एक मजबूत सहारा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की रनवे से टकराई टेल, दिल्ली से आई फ्लाइट ग्राउंडेड, वापसी की उड़ान रद्द
नई दिल्ली
Air India Bengaluru Tailstrike Incident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

Delhi News

Updated on:

21 May 2026 06:28 pm

Published on:

21 May 2026 06:19 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / flight ticket prices: फ्यूल रेट में कटौती के बाद क्या सस्ती होंगी दिल्ली-मुंबई फ्लाइट्स? यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘खून से नहलाया, मांस फेंककर किया टॉर्चर’, दिल्ली में फर्जी हिंदू बन दलित युवती से गैंगरेप, लव जिहाद और दरिंदगी की हदें पार

Delhi Dalit girl was gang raped
नई दिल्ली

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

Delhi Traffic Advisory May 22
नई दिल्ली

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की रनवे से टकराई टेल, दिल्ली से आई फ्लाइट ग्राउंडेड, वापसी की उड़ान रद्द

Air India Bengaluru Tailstrike Incident
नई दिल्ली

दिल्ली राशन कार्ड नियम में बड़ा बदलाव, 7.7 लाख नाम लिस्ट से किए बाहर, जानिए क्या है वजह

Delhi Ration Card Update
राष्ट्रीय

डेटा सुरक्षा अब सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, मई 2027 से कानूनी जिम्मेदारी होगी

Security Framework for Digital Vaults
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.