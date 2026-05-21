flight ticket prices: फ्यूल रेट में कटौती के बाद क्या सस्ती होंगी दिल्ली-मुंबई फ्लाइट्स? यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Air Ticket Prices India: दुनियाभर में चल रहे तनाव और महंगे होते कच्चे तेल के बीच भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। देश के दो सबसे बड़े हवाई अड्डों वाले राज्यों दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट को भारी कटौती के साथ सिर्फ 7% कर दिया है। यह फैसला 15 मई से अगले छह महीनों के लिए लागू किया गया है। चूंकि किसी भी एयरलाइन को चलाने के कुल खर्च में लगभग 40% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है, इसलिए इस कदम से विमान कंपनियों को अपने घाटे से उबरने और टिकट की कीमतों को काबू में रखने में बड़ी मदद मिलेगी।